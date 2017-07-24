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В Николаеве ликвидирован центр конвертации с оборотом более полмиллиарда гривен

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Происшествия / Криминал
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В Николаеве ликвидирован центр конвертации с оборотом более полмиллиарда гривен

Сотрудники налоговой милиции Донецкой и Николаевской областей, совместно с Прокуратурой Донецкой области прекратили деятельность центра конвертации с оборотом 508 миллионов гривен, который работал в Николаеве.

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ряду статей, была установлена группа лиц, которые предоставляли услуги по минимизации налоговых обязательств, конвертации безналичных средств в наличность, а также осуществляли незаконное перемещение сельхозпродукции через таможенную границу Украины.

Для документального прикрытия бестоварных операций для компаний реального сектора экономики, завышения валовых расходов и конвертации денег участники группы зарегистрировали ряд фиктивных предприятий. Они использовались для легализации происхождения сельскохозяйственных товаров, которые в дальнейшем экспортировались в адрес подконтрольных компаний. Фактически сельхозпродукция покупалась за наличные без отображения этих операций в налоговой отчетности. Также фиктивные компании использовались для перевода безналичных средств в наличность за процентное вознаграждение от суммы финансовых операций.

В результате проведенных в Николаеве десяти обысков были выявлены две печати предприятий, компьютерная техника, а также документы бухгалтерского и налогового учета, которые свидетельствуют о противоправной деятельности.

Одному из участников группы сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.


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