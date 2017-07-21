Лента новостей

17:08
Лучшие курсы немецкого для младших школьников в Украине
16:30
В Мариуполе изъята очередная партия сигарет без марок акцизного налога
16:07
В Мариуполе продолжается борьба с безлицензионной торговлей
16:04
Из ДНР пытались вывезти 930 пачек фальсифицированных сигарет
13:11
Под Северодонецком загорелся автомобиль с военными
11:46
Украина увеличила экспорт товаров на четверть
10:46
Желающих работать на упрощенной системе налогообложения в Донецкой области стало больше
10:43
Лучшие достопримечательности Пхукета
10:30
Коллекторам упростили доступ к деньгам украинцев
10:11
Красный Крест направил стройматериалы на неподконтрольный Донбасс
19:35
В ДНР решили выдавать кредитные карты
19:02
Как эффективно начать трейдинг
18:56
В Мангушском районе продолжается строительство водопровода
18:46
Замглавы ОБСЕ прибыл в Донецк
18:29
В Краматорске рассмотрели тарифы на услуги «Воды Донбасса»
16:18
В Доброполье депутат обвинил мэра в прогулах и посещении Крыма
15:56
Сотрудник поселкового совета фиктивно регистрировал переселенцев
14:19
В Краматорске обсудили законопроект, который позволит переселенцам принять участие в выборах
14:07
Кейс для косметики — идеальный подарок для любой девушки
11:55
Прокуруратура Краматорска требует вернуть земли площадью 37 гектар
11:29
Загранпаспорт: доппроверки ВПЛ и жителей неподконтрольного Донбасса
11:07
В первом полугодии Донецкая таможня пополнила бюджет страны на 2,4 миллиарда гривен
10:21
Как украинцам пересчитают субсидии: калькулятор коммунальной скидки
19:07
В селе Константиновского района состоится фестиваль украинской культуры
18:02
В Краматорске рассмотрели направления повышения занятости населения
17:07
Какая погода бывает в Лазаревском?
16:57
В ДНР подняли тарифы на отопление и водоснабжение
16:30
Выгоды от сотрудничества с рекламным агентством полного цикла
15:28
Королевский отдых в солнечной Испании
15:23
В Мариуполе не спешат ликвидировать ЖЭКи
15:06
Торецк испытывает серьезные проблемы с водоснабжением
15:00
Отдых в Болгарии – приятное времяпрепровождение
14:55
Прокуроры Донетчины помогают маленькой девочке воплотить в жизнь большие мечты
14:32
В Донецкой области новый начальник полиции
14:22
Использование гербицидов для выращивания сельскохозяйственных культур давно не новость
14:01
Украинским заробитчанам в Польше живется все лучше
12:14
Шкатулки мужские и женские
12:10
Госдума РФ поддержала упрощение получения гражданства украинцами
12:04
Участники АТО могут бесплатно воспользоваться львовскими хостелами
11:33
Контейнерные перевозки - безопасный способ доставки груза
11:26
Двое жителей Славянска проведут 5 лет за решеткой за сообщения в социальных сетях
10:48
Beats Tour - наушники, созданные для удовольствия
10:26
В Дружковке в центре админуслуг невозможно получить паспорт
10:04
За специальное использование воды предприятия Донетчины перечислили почти 85 млн. грн
20:12
Особенности заработка в сети на написании научных работ
Все новости

Архив публикаций

«    Июль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 

В Мариуполе изъята очередная партия сигарет без марок акцизного налога

0
156
Происшествия / Криминал
0
В Мариуполе изъята очередная партия сигарет без марок акцизного налога

Управлением оперативного обеспечения на отдельных территориях зон АТО ГУ ГФС в Донецкой области («Фантом») в рамках операции «Акциз - 2017» изъята очередная партия табачных изделий без марок акцизного налога установленного образца.

Во время совместных с Мариупольским городским советом мероприятий, проведенных на рынке «Привоз» Левобережного района города Мариуполя 20.07.2017, сотрудниками подразделения выявлены табачные изделия без марок акцизного налога. С целью предотвращения незаконной торговли изъято 490 пачек фальсифицированных табачных изделий ориентировочной стоимостью 12,1 тыс. гривен.

Составлен протокол об административном правонарушении по ст. 164-5 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Материалы для принятия решения согласно действующего законодательства направлены в суд.
В Мариуполе изъята очередная партия сигарет без марок акцизного налога


Похожие публикации

14-07-2017
ГФС Донетчины изъяили 55 тысяч пачек контрафактных сигарет
23-06-2017
"Фантом" задержало партию сигарет с марками так называемой ДНР
15-07-2016
В Донецкой области изъято ликеро-водочных и табачных изделий на сумму более 159 тыс. гривен
14-06-2016
На Донетчине изъяты табачные изделия на 5 млн. гривен
10-05-2016
В Донецкой области задержали контрабанду табачных изделей
21-04-2016
На Донетчине изъято из незаконного оборота около 14 тыс. пачек табачных изделий на общую сумму 240,2 тыс. гривен

Добавьте комментарий

 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх