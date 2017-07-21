В Мариуполе изъята очередная партия сигарет без марок акцизного налога

Управлением оперативного обеспечения на отдельных территориях зон АТО ГУ ГФС в Донецкой области («Фантом») в рамках операции «Акциз - 2017» изъята очередная партия табачных изделий без марок акцизного налога установленного образца.
Во время совместных с Мариупольским городским советом мероприятий, проведенных на рынке «Привоз» Левобережного района города Мариуполя 20.07.2017, сотрудниками подразделения выявлены табачные изделия без марок акцизного налога. С целью предотвращения незаконной торговли изъято 490 пачек фальсифицированных табачных изделий ориентировочной стоимостью 12,1 тыс. гривен.
Составлен протокол об административном правонарушении по ст. 164-5 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Материалы для принятия решения согласно действующего законодательства направлены в суд.