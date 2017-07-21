В Мариуполе изъята очередная партия сигарет без марок акцизного налога

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На Донетчине изъято из незаконного оборота около 14 тыс. пачек табачных изделий на общую сумму 240,2 тыс. гривен

В Донецкой области изъято ликеро-водочных и табачных изделий на сумму более 159 тыс. гривен

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