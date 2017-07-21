В Мариуполе продолжается борьба с безлицензионной торговлей

Главным управлением ГФС в Донецкой области продолжается проведение мероприятий, направленных на постоянный мониторинг рынка подакцизных товаров и предотвращение распространения фальсификата. Положительные результаты в этом направлении приносит сотрудничество с Мариупольским городским советом.
Так, 19 июля 2017 года сотрудники управления оперативного обеспечения на отдельных территориях зон АТО Главного управления ГФС в Донецкой области («Фантом») совместно с управлением по взаимодействию с правоохранительными органами и борьбе с коррупцией Мариупольского городского совета посетили места розничной торговли табаком и алкогольными напитками в Кальмиуском районе города. Визит не был безрезультатным.
Во время осмотра торгового павильона, расположенного на остановке общественного транспорта, установлен факт осуществления гражданином хозяйственной деятельности без государственной регистрации, как субъекта предпринимательской деятельности, и выявлен факт безлицензионной торговли табачными изделиями и алкогольными напитками. Из незаконного обращения изъято 1423 бутылки алкоголя и 674 пачки сигарет ориентировочной стоимостью 54,5 тыс. гривен.
Относительно гражданина за данным фактом составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 164 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Материалы для принятия решения согласно действующего законодательство направлены в суд.