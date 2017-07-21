В Мариуполе продолжается борьба с безлицензионной торговлей

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В Донецкой области с незаконной АЗС изъято ГСМ и сжиженного газа на сумму 330 тыс. гривен

Налоговой милицией Донетчины в г. Бахмут и г. Мариуполь прекращена безлицензионная торговля подакцизной продукцией

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