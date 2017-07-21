Из ДНР пытались вывезти 930 пачек фальсифицированных сигарет

Невзирая на временное прекращение перемещения грузов через линию столкновение в пределах Донецкой и Луганской областей, одобренное Советом национальной безопасности и обороны Украины в марте текущего года, отдельные граждане не прекращают попыток перевозки на территорию Украины товаров коммерческого назначения.
Так, сегодня сотрудниками управления оперативного обеспечения на отдельных территориях зон АТО Главного управления ГФС в Донецкой области ("Фантом") была прекращена попытка незаконного перемещения товаров из неподконтрольной территории Украины через КПВВ "Гнутово". В этот раз нарушители пытались вывезти фальсифицированные сигатреты.
Во время осмотра автомобиля марки "ВАЗ", который направлялся из г. Новоазовськ в г. Мариуполь, в личных вещах водителя и под задним сидением автомобиля было выявлено 930 пачек сигарет без марок акцизного налога на общую сумму 22340 гривен.
Относительно гражданина составлен протокол об административном правонарушении за ч.1 ст.204- 3 КУпАП, материалы направленно в суд.