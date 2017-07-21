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Из ДНР пытались вывезти 930 пачек фальсифицированных сигарет

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Криминал / Фото регион
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Из ДНР пытались вывезти 930 пачек фальсифицированных сигарет

Невзирая на временное прекращение перемещения грузов через линию столкновение в пределах Донецкой и Луганской областей, одобренное Советом национальной безопасности и обороны Украины в марте текущего года, отдельные граждане не прекращают попыток перевозки на территорию Украины товаров коммерческого назначения.

Так, сегодня сотрудниками управления оперативного обеспечения на отдельных территориях зон АТО Главного управления ГФС в Донецкой области ("Фантом") была прекращена попытка незаконного перемещения товаров из неподконтрольной территории Украины через КПВВ "Гнутово". В этот раз нарушители пытались вывезти фальсифицированные сигатреты.

Во время осмотра автомобиля марки "ВАЗ", который направлялся из г. Новоазовськ в г. Мариуполь, в личных вещах водителя и под задним сидением автомобиля было выявлено 930 пачек сигарет без марок акцизного налога на общую сумму 22340 гривен.

Относительно гражданина составлен протокол об административном правонарушении за ч.1 ст.204- 3 КУпАП, материалы направленно в суд.
Из ДНР пытались вывезти 930 пачек фальсифицированных сигарет
Из ДНР пытались вывезти 930 пачек фальсифицированных сигарет
Из ДНР пытались вывезти 930 пачек фальсифицированных сигарет
Из ДНР пытались вывезти 930 пачек фальсифицированных сигарет


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