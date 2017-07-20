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Сотрудник поселкового совета фиктивно регистрировал переселенцев

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Происшествия / Криминал
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Сотрудник поселкового совета фиктивно регистрировал переселенцев

Константиновским отделом Красноармейской местной прокуратуры сообщено о подозрении бывшему работнику Великоновоселковского поселкового совета. Мужчину обоснованно подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч.1,3 ст. 362 и ч.1 ст.366 УК Украины, то есть в несанкционированной смене информации, которая обрабатывается в автоматизированной системе и во внесении в официальные документы заведомо ложных сведений.

Установлено, что подозреваемый в 2016 году работал в должности специалиста отдела регистрации указанного поселкового совета. Пользуясь своим служебным положением, 28-летний мужчина брал от неустановленных лиц заявления якобы от людей, проживающих на временно неподконтрольной Украины территории и хотят зарегистрироваться в Великоновоселковском районе.

В дальнейшем ложные сведения, которые, согласно заключению судебной почерковедческой экспертизы, заключались в подделке записи о согласии владельцев домовладения, их личных и паспортных данных, мужчина совершал регистрации места проживания лиц и вносил соответствующие данные в автоматизированную систему «Реестр территориальной общины».

Указанные противоправные действия чиновник совершал в течение сентября-декабря 2016 года.

В настоящее время досудебное расследование продолжается. Устанавливаются все обстановки совершения указанного преступления и круг причастных лиц. Прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве.


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