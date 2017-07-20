Прокуруратура Краматорска требует вернуть земли площадью 37 гектар

Краматорской местной прокуратурой в судебном порядке оспаривается решение Краматорского городского совета относительно незаконной передачи в аренду земельного участка, расположенного на территории бывшего коллективного сельскохозяйственного предприятия «Орджоникидзе».
Так, прокуратурой установлено, что в декабре 2012 года между Краматорским городским советом и физическим лицом-предпринимателем заключен договор о предоставлении в платное пользование сроком на 10 лет земельного участка площадью 37 га.
Стороны подписали акт приема-передачи указанной земли, однако сведений об обязательном проведении ее нормативно-денежной оценки (которая на момент подписания договора составляла более 854 тыс грн) для дальнейшего определения размера арендной платы за землю в техническую документацию не внесли.
Учитывая обнаруженное существенное нарушение законов Украины «Об оценке земель», «Об аренде земли» и Налогового кодекса Украины, с целью защиты интересов государства, Краматорска местная прокуратура обратилась в Хозяйственный суд с иском о признании указанного договора недействительным и возвращении участка в собственность территориальной общины.