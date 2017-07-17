Западная часть Донецка под обстрелом - есть жертвы

Как сообщает сайт "ДАН" (самопровозглашенной ДНР), в поселке Старомихайловка, который находится вблизи Кировского района Донецка, из-за обстрела погибла мирная жительница, еще два человека было ранено.
Данная информация пока официально не подтверждена, однако очевидцы сообщают, что женщина погибла находившаяся на улице Жуковского, 2, также двое были ранены.
По улице Жуковского, 2, находится жилой дом, куда и прилетел снаряд из контролируемой Украиной территории, сообщают в "силовых" ведомствах ДНР.
Стоит отметить, что поселок Старомихайловка обстреливают сегодня с 14:00, известно, что было выпущено несколько десятков снарядов из минометов, также были применены БМП и БТР.