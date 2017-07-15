В Бахмутском районе в собственном доме взорвали женщину

Неизвестный бросил гранату в окно частного дома в селе Покровское Бахмутского района. В результате взрыва погибла хозяйка дома. Об этом сообщает Бахмутский отдел полиции Донецкой области, передает До ТеБе.
Ночью в полицию поступило сообщение о взрыве в доме 53-летней жительницы села Покровское Бахмутского района. Как выяснилось, неизвестный бросил гранату в открытое окно. Пострадавшую от взрыва женщину госпитализировали в больницу, где она скончалась от полученных травм.
Факт внесен в журнал Единого учета заявлений и сообщений граждан. После проведения оперативных мероприятий событие получит правовую оценку.