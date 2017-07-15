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В Бахмутском районе в собственном доме взорвали женщину

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Происшествия / Криминал
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В Бахмутском районе в собственном доме взорвали женщину

Неизвестный бросил гранату в окно частного дома в селе Покровское Бахмутского района. В результате взрыва погибла хозяйка дома. Об этом сообщает Бахмутский отдел полиции Донецкой области, передает До ТеБе.

Ночью в полицию поступило сообщение о взрыве в доме 53-летней жительницы села Покровское Бахмутского района. Как выяснилось, неизвестный бросил гранату в открытое окно. Пострадавшую от взрыва женщину госпитализировали в больницу, где она скончалась от полученных травм.

Факт внесен в журнал Единого учета заявлений и сообщений граждан. После проведения оперативных мероприятий событие получит правовую оценку.


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