Покровску вернули 70 га земли

По иску Красноармейской местной прокуратуры реально возвращено в собственность государства в лице Покровской райгосадминистрации земельные участки площадью 70 га и оценочной стоимостью 2,3 млн. грн, которые предназначались для выращивания многолетних насаждений.
По результатам рассмотрения дела Красноармейский районный суд пришел к выводу, что требование прокуратуры о расторжении договора аренды земельного участка является обоснованной, поскольку арендатор использовал земельный участок не для выращивания многолетних насаждений, а под пашни и выращивания пшеницы.
На этом основании судом удовлетворен иск в полном объеме и решение суда выполнено.