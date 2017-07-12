Полиция Покровска оказалась в эпицентре скандала

В Покровском отделе полиции (Донецкая обл.) начата служебная проверка по двум уголовным производствам, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.
В сообщении отмечается, что в первом случае речь идет об угоне автомобиля у жителя г. Родинского, а во втором – об избиении отца и сына в с. Гришино.
«В областном главке Нацполиции создана комиссия по проверке, в состав которой вошли работники следственного управления, управления организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования и кадровой инспекции. Для установления всех обстоятельств по указанным уголовным производствам в Покровск направлена группа полицейских областного главка. На период проведения проверки начальник Покровского отдела полиции Юрий Гречишкин отстранен от исполнения служебных обязанностей», – заявили в пресс-службе.
Результаты служебной проверки в Главке пообещали обнародовать позже.
Донецкие Новости