Полиция Покровска оказалась в эпицентре скандала

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По уголовным производствам, открытым по материалам оперативного управления ГУ ГФС в Донецкой области, с начала года поступило в бюджет 5,7 млн гривен

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