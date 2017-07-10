В Торецке правоохранители задержали участника бандформирования «Восток»

Полиция Торецка задержала мужчину, который в 2014 году служил в воинском формировании ДНР. Вернувшись домой мужчина стал работать слесарем в местной школе.
В 2014 году в поисках работы 40-летний мужчина приехал в оккупированный Донецк, где вступил в ряды сепаратистов, ожидая хорошей зарплаты. Получив должность во взводе материально-технического обеспечения батальона "Восток", новобранец развозил провизию личному составу ополченцев на передовую, получая за это 3000 гривен в месяц.
Через полгода службы, порвав военный билет ДНР, мужчина выехал на территорию РФ в поисках лучшей жизни. Через некоторое время вернулся в родной город и устроился слесарем в украинском учебном заведении.
В результате следственно-оперативных мероприятий бывший боевик был обнаружен и задержан в Торецке полицейскими совместно с сотрудниками СБУ.
Как сообщают в Торецком отделении полиции Донецкой области, предварительная квалификация данного факта - ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет. Проводятся следственные действия.
До ТеБе