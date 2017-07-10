В Торецке правоохранители задержали участника бандформирования «Восток»

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В Донецкой области будут судить гражданина РФ, который состоял в батальоне "Восток"

На КПВВ "Новотроицкое" задержали боевика, который направлялся на работу в Мариуполь

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