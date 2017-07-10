В Донецкой области будут судить врача, который нанес более 100 тысяч гривен ущерба государству

Главного врача одного из районных медицинских учреждений Донецкой области будут судить за халатное отношение к своим обязанностям. Медик подписал документы о выполнении ремонта по завышенной более чем на 100 тысяч гривен стоимости.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.
В частности, установлено, что в конце 2016 года одна из районных больниц области заключила договор с частным предприятием об изготовлении проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта помещения под размещение компьютерного томографа.
Подрядчики указали стоимость таких работ в размере 175 тыс. грн, однако, как оказалось позже цена была завышена более чем 113 тыс. грн.
- Однако, главный врач, проявив служебную халатность, не проверил факт выполнения и стоимость проведенных работ и подписал документы, на основании которых обществу выплатили всю сумму. Таким образом чиновник совершил уголовное преступление, которое предусмотренное ст. 367 УК Украины (служебная халатность), вызвав своими действиями ущерб государству на сумму свыше 113 тыс грн, - рассказывают в прокуратуре.
До ТеБе