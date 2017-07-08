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Полиция разыскивает жителя Часов Яра за убийство матери и поджог ее дома

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Происшествия / Криминал
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Полиция разыскивает жителя Часов Яра за убийство матери и поджог ее дома

Нанес матери 14 колото-резаных ран грудной клетки, 27-летний преступник спровоцировал взрыв на месте преступления, намеренно напустив в квартиру газ. В результате взрыва произошло пожар, который охватил 2 квартиры. На поиски преступника поднята полиция Бахмута.

Вчера работники полиции выехали по сообщению о пожаре в пятиэтажном доме в городе Часов Яр. После тушения пожара было обнаружено частично обгоревшее тело 53-летней местной жительницы со следами насильственной смерти.

Для установления причины смерти тело потерпевшей было направлено на судмедэкспертизу. По ее выводам, на момент пожара женщина уже была мертвой - ей нанесли 14 колото-режущих ран в область грудной клетки, 4 из которых - проникающие.

В результате следственно-оперативной работы полицейские установили, что причастным к преступлению может быть 27-летний сын потерпевшей, который скрылся в неизвестном направлении.

Сразу на поиски преступника по сигналу тревоги был поднят весь личный состав Бахмутьского отдела полиции. Правоохранители работали всю ночь, прочесывали заброшенные дома вблизи места преступления, посадки, подъезды. В поисках задействованы кинолог со служебной собакой. Правоохранители обходят прилегающий район, опрашивают жителей.

Дополнительно в городе работают экипажи полиции по безопасности дорожного движения, перекрыты блокпосты, все въезды и выезды из города.

Сейчас все силы полиции брошены на розыск мужчины, который обоснованно подозревается в совершении тяжкого преступления. Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

Полиция обращается ко всем, кому что-либо известно о местонахождении подозреваемого, срочно сообщить в полицию по телефону 102.

Бахмутским отделом полиции разыскивается гражданин Диденко Николай Миколайович 19.12.1989 года рождения, проживает в городе Часов Яр.

Был одет: спортивные брюки темно-серого цвета, черная кофта с длинным рукавом и надписью на спине. При себе имеет документы.

По данному факту возбуждено уголовное производство по предварительной квалификацией ч.1 ст. 115 «Умышленное убийство» и ч.2 ст.194 «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Подозреваемому грозит 10-летнее заключение.

До ТеБе


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