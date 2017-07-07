На Донетчине задержано 35 вагонов древесины на 1 млн гривен, которые пытались вывезти в Донецк

Сотрудниками оперативного управления, следственного управления финансовых расследований и управления оперативного обеспечения на отдельных территориях зон АТО Главного управления ГФС в Донецкой области ("Фантом") совместно с работниками Прокуратуры Донецкой области в ходе досудебного расследования уголовного производства по ст. 205 Уголовного кодекса Украины (фиктивное предпринимательство) ликвидирована схема незаконной перевозки древесины во временно неподконтрольную территорию страны.
Так, в ходе проведения следственных мероприятий установлена группа лиц, которые на территории Донецкой и Одесской областей Украины создали ряд фиктивных предприятий. В течение 2017 года указанные предприятия составляли и выдавали поддельные сопроводительные документы на грузы, которые перемещались железнодорожным транспортом во временно неподконтрольную территорию Украины. В следствии чего в г. Донецк незаконно перевозили разнообразные товарно-материальные ценности.
Во время расследования уголовного производства предотвращен вывоз на неподконтрольную территорию 35 вагонов древесины (1621 т.) на сумму свыше 1 млн грн, что заготавливалась лесхозами западных регионов государства.
Проводятся неотложные следственные мероприятия.