В Мариуполе ликвидировано незаконное производство ГСМ

Сотрудниками следственного управления финансовых расследований, оперативного управления и управления оперативного обеспечения на отдельных территориях зон АТО Главного управления ГФС в Донецкой области ("Фантом") совместно с работниками Прокуратуры Донецкой области и сотрудниками Службы безопасности Украины в рамках расследования уголовного производства, зарегистрированного в Едином реестре досудебных расследований по ч.1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины, разоблачена группа лиц, которые изготовляли и продавали фальсифицированные горюче-смазочные материалы.
В ходе проведения следственных действий установлено, что указанные лица в складских помещениях одного из предприятий г. Мариуполя организовали незаконное изготовление контрафактного бензина разных марок путем искусственного увеличения октанового числа низкокачественного бензина с использованием химических присадок. В дальнейшем изготовленный бензин реализовывался через подконтрольные лица на территории города.
Так, в рамках уголовного дела на подпольном производстве и на местах хранения и реализации нефтепродуктов проведено 6 обысков, в результате которых изъято 41 тыс. литров горюче-смазочных материалов на общую сумму свыше 1 млн грн, автомобиль марки ZUK A11 стоимостью 30 тыс. грн, оборудования для изготовления горюче-смазочных материалов на сумму 250 тыс. грн, документы хозяйственной деятельности и денежные средства, полученные от реализации фальсификата в размере 55,6 тыс. гривен.
Следствие продолжается.