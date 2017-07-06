Лента новостей

18:06
На что пойдут 30 млн долл., выделенные ООН для переселенцев
18:04
В Мариуполе ликвидировано незаконное производство ГСМ
15:32
В Дружковке во время ссоры мужчина зарезал сожительницу
15:24
Когда зарплату начнут забирать за долги
14:58
В Донецкой области предупрежден вывоз около 40 вагонов древесины в ДНР
14:50
Как правильно выбрать гидроаккумулятор
14:26
В Бахмуте будут судить 3 членов вооруженный банды
14:02
Простые деньги до зарплаты — это Быстрозайм
13:39
В Гнутово задержали мужчину, который перевозил пистолет с разрешением от ДНР
13:20
Стадион "Шахтер" в Донецке восстанавливать не будут
12:59
Кабмин позаботился о рынке мобильных платежей
12:56
Пограничники не пропустили в Луганск женщину с ребенком
12:53
Система GPS-мониторинга транспорта в сельском хозяйстве
12:30
Однобортные и двубортные пиджаки. Выбираем правильно
12:18
В Николаевке почти в три раза повысят стоимость отопления
12:08
В Лимане 14-летнюю девушку осудили за преступления почти на 3 года
12:03
В Славянском районе почтили память солдата Сергея Панасюка
11:46
В Луганске ранен ребенок, – ОБСЕ
11:32
Как апостилировать справку о несудимости в Украине
11:17
Вблизи Селидово полностью выгорел дом: погиб мужчина
00:24
Веломагазин онлайн или базар: куда отправиться за покупкой? – рассказывает velogo.com.ua
21:55
В селе Максимовка состоялся День села
21:43
Отдохнуть в Моршине с пользой
21:08
Особенности полиграфии от Сити Киев Принт
20:02
Как выбрать надёжный автоломбард?
19:36
Самые грязные производства Донетчины расположены в Мариуполе
19:25
Поступления единого взноса в Донецкой области превысили рубеж в 3 миллиарда гривен
19:13
В какое время ловить карпа?
18:58
Украинские военные провели учения на Донбассе
18:52
Детская одежда Carters от магазина Babyhit
14:40
Омелян заявил о миллионах убытков из-за Petya
14:06
Япония ввела ограничения на посещения казино
13:39
«Поезд Единение Украины «Трухановская Сич» приехал в Донецкую область
11:56
В Краматорске ждут поднятия тарифов на воду
11:24
В селе Звановка появится пляж
10:57
В Дружковке мужчина забил молотком 90-летнюю старушку
10:50
В Лимане 7-летняя девочка упала с пятого этажа
10:31
Ответственность за планету
21:44
Скиф-Ходаковский: предатель или марионетка?
20:08
Выполнение сварочных работ и методы сварки
16:51
Мариуполь частично остался без электричества
16:03
"Фантом" не пропустил на территорию ДНР комплектующие для компьютерной техники
15:31
Мариупольский городской голова недоволен монополией КП "Вода Донбасса"
15:25
Как украинцам можно спрятаться от налога на недвижимость
13:11
Из-за хакерской атаки в Славянске не выдают справки переселенцев
Все новости

Архив публикаций

«    Июль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 

В Донецкой области предупрежден вывоз около 40 вагонов древесины в ДНР

0
211
Происшествия / Криминал
0
В Донецкой области предупрежден вывоз около 40 вагонов древесины в ДНР

Прокуратурой Донецкой области совместно с сотрудниками оперативного и следственного подразделений налоговой милиции, а также управления оперативного обеспечения на отдельных территориях зон АТО ГУ ГФС в Донецкой области в ходе досудебного расследования уголовного производства выявлен факт прикрытия незаконной деятельности по перевозке древесины на неподконтрольные территории железнодорожным транспортом.

Так, группа лиц на территории Донецкой и Одесской областей создала фиктивные субъекты предпринимательской деятельности, и в период 2017 года, путем составления и выдачи ложных сопроводительных документов на товар, который перемещается железнодорожным транспортом на временно неподконтрольную территорию Украины, незаконно перевозили в город Донецк различные товарно-материальные ценности.

В ходе расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 205 УК Украины (фиктивное предпринимательство) предупрежден вывоз на неподконтрольную территорию Донбасса почти 40 вагонов древесины на сумму более 1 млн грн, что заготавливалась лесхозами Западных регионов страны.

Продолжаются неотложные следственные действия.
В Донецкой области предупрежден вывоз около 40 вагонов древесины в ДНР
В Донецкой области предупрежден вывоз около 40 вагонов древесины в ДНР
В Донецкой области предупрежден вывоз около 40 вагонов древесины в ДНР


Похожие публикации

30-06-2017
В Донецкой области ликвидирован мощный конвертационный центр с оборотом более 1 млрд грн
25-05-2017
Налоговики Донетчины выявили факты уклонения от уплаты налогов сельхозпредприятиями
11-05-2017
Сельскохозяйственное предприятие в Донецкой области уклонилось от уплаты НДС в размере 3,2 млн гривен
12-09-2016
В Донецкой области незаконно хранили 2,8 тонны дизельного топлива
15-06-2016
В ходе оперативных действий изъято подакцизных товаров на сумму 125 тыс. гривен
14-06-2016
На Донетчине изъяты табачные изделия на 5 млн. гривен

Добавьте комментарий

 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх