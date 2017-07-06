В Донецкой области предупрежден вывоз около 40 вагонов древесины в ДНР

Прокуратурой Донецкой области совместно с сотрудниками оперативного и следственного подразделений налоговой милиции, а также управления оперативного обеспечения на отдельных территориях зон АТО ГУ ГФС в Донецкой области в ходе досудебного расследования уголовного производства выявлен факт прикрытия незаконной деятельности по перевозке древесины на неподконтрольные территории железнодорожным транспортом.
Так, группа лиц на территории Донецкой и Одесской областей создала фиктивные субъекты предпринимательской деятельности, и в период 2017 года, путем составления и выдачи ложных сопроводительных документов на товар, который перемещается железнодорожным транспортом на временно неподконтрольную территорию Украины, незаконно перевозили в город Донецк различные товарно-материальные ценности.
В ходе расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 205 УК Украины (фиктивное предпринимательство) предупрежден вывоз на неподконтрольную территорию Донбасса почти 40 вагонов древесины на сумму более 1 млн грн, что заготавливалась лесхозами Западных регионов страны.
Продолжаются неотложные следственные действия.