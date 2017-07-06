Лента новостей

18:06
На что пойдут 30 млн долл., выделенные ООН для переселенцев
18:04
В Мариуполе ликвидировано незаконное производство ГСМ
15:32
В Дружковке во время ссоры мужчина зарезал сожительницу
15:24
Когда зарплату начнут забирать за долги
14:58
В Донецкой области предупрежден вывоз около 40 вагонов древесины в ДНР
14:50
Как правильно выбрать гидроаккумулятор
14:26
В Бахмуте будут судить 3 членов вооруженный банды
14:02
Простые деньги до зарплаты — это Быстрозайм
13:39
В Гнутово задержали мужчину, который перевозил пистолет с разрешением от ДНР
13:20
Стадион "Шахтер" в Донецке восстанавливать не будут
12:59
Кабмин позаботился о рынке мобильных платежей
12:56
Пограничники не пропустили в Луганск женщину с ребенком
12:53
Система GPS-мониторинга транспорта в сельском хозяйстве
12:30
Однобортные и двубортные пиджаки. Выбираем правильно
12:18
В Николаевке почти в три раза повысят стоимость отопления
12:08
В Лимане 14-летнюю девушку осудили за преступления почти на 3 года
12:03
В Славянском районе почтили память солдата Сергея Панасюка
11:46
В Луганске ранен ребенок, – ОБСЕ
11:32
Как апостилировать справку о несудимости в Украине
11:17
Вблизи Селидово полностью выгорел дом: погиб мужчина
00:24
Веломагазин онлайн или базар: куда отправиться за покупкой? – рассказывает velogo.com.ua
21:55
В селе Максимовка состоялся День села
21:43
Отдохнуть в Моршине с пользой
21:08
Особенности полиграфии от Сити Киев Принт
20:02
Как выбрать надёжный автоломбард?
19:36
Самые грязные производства Донетчины расположены в Мариуполе
19:25
Поступления единого взноса в Донецкой области превысили рубеж в 3 миллиарда гривен
19:13
В какое время ловить карпа?
18:58
Украинские военные провели учения на Донбассе
18:52
Детская одежда Carters от магазина Babyhit
14:40
Омелян заявил о миллионах убытков из-за Petya
14:06
Япония ввела ограничения на посещения казино
13:39
«Поезд Единение Украины «Трухановская Сич» приехал в Донецкую область
11:56
В Краматорске ждут поднятия тарифов на воду
11:24
В селе Звановка появится пляж
10:57
В Дружковке мужчина забил молотком 90-летнюю старушку
10:50
В Лимане 7-летняя девочка упала с пятого этажа
10:31
Ответственность за планету
21:44
Скиф-Ходаковский: предатель или марионетка?
20:08
Выполнение сварочных работ и методы сварки
16:51
Мариуполь частично остался без электричества
16:03
"Фантом" не пропустил на территорию ДНР комплектующие для компьютерной техники
15:31
Мариупольский городской голова недоволен монополией КП "Вода Донбасса"
15:25
Как украинцам можно спрятаться от налога на недвижимость
13:11
Из-за хакерской атаки в Славянске не выдают справки переселенцев
Все новости

Архив публикаций

«    Июль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 

В Бахмуте будут судить 3 членов вооруженный банды

0
101
Происшествия / Криминал
0
В Бахмуте будут судить 3 членов вооруженный банды

Под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области завершено расследование уголовного производства в отношении 3 лиц, принимавших участие в правонарушениях в период с апреля по июнь 2014 года на территории города Бахмута.

Установлено, что в середине апреля 2014 года, когда город временно находился под контролем представителей сепаратистов ДНР, 13 мужчин - жители города Бахмута решили создать организованную вооруженную группу (банду) в целях совершения ряда преступлений. Они нападали на местных жителей, похищали чужое имущество и транспортные средства, хранили оружие, а также захватывали здания.

В частности, члены указанной банды 30 мая 2014 года участвовали в захвате боевиками здания местной прокуратуры, в дальнейшем используя последнюю, как место дислокации организованной группы.

В апреле 2017 года у фигурантов при обыске по месту жительства обнаружено и изъято оружейный арсенал: 8 реактивных пехотных огнеметов, 9 автоматов, противотанковая граната и более 15 тысяч патронов.

Действия подозреваемых квалифицированы по 9 статьям Уголовного кодекса Украины, а именно: ст. 257 (бандитизм), ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством), ст. 28 (совершение преступления группой лиц), ст. 341 (захват государственных зданий), ст. 187 (разбой), ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ст. 263 (незаконное обращение с оружием) и ст. 260 (создание непредусмотренных законом вооруженных формирований).
В июне фигурантам дела объявили о подозрении в совершении указанных преступлений. Сейчас обвинительный акт направлен в Артемовский районный суд для рассмотрения по существу. Трое обвиняемых находятся под стражей.

Справка: еще 10 участников банды скрываются от органов досудебного расследования. В отношении них материалы выделены в отдельное уголовное производство.
В Бахмуте будут судить 3 членов вооруженный банды


Похожие публикации

15-02-2017
Жительницу Краматорска будут судить за проведение незаконного референдума в 2014 году
10-02-2017
В Донецкой области заочно будут судить депутата ДНР
16-05-2016
Бывший сотрудник МВД Донецкой области создал преступную группировку
1-03-2016
Прокуратура Донецкой области завершила расследование сотрудника СБУ в Волновахе
12-01-2016
В Донецкой области будут судить гражданина РФ, который состоял в батальоне "Восток"
16-12-2015
В Мариуполе судят детей, которые совершали нападения на местных жителей

Добавьте комментарий

 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх