В Бахмуте будут судить 3 членов вооруженный банды

Под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области завершено расследование уголовного производства в отношении 3 лиц, принимавших участие в правонарушениях в период с апреля по июнь 2014 года на территории города Бахмута.
Установлено, что в середине апреля 2014 года, когда город временно находился под контролем представителей сепаратистов ДНР, 13 мужчин - жители города Бахмута решили создать организованную вооруженную группу (банду) в целях совершения ряда преступлений. Они нападали на местных жителей, похищали чужое имущество и транспортные средства, хранили оружие, а также захватывали здания.
В частности, члены указанной банды 30 мая 2014 года участвовали в захвате боевиками здания местной прокуратуры, в дальнейшем используя последнюю, как место дислокации организованной группы.
В апреле 2017 года у фигурантов при обыске по месту жительства обнаружено и изъято оружейный арсенал: 8 реактивных пехотных огнеметов, 9 автоматов, противотанковая граната и более 15 тысяч патронов.
Действия подозреваемых квалифицированы по 9 статьям Уголовного кодекса Украины, а именно: ст. 257 (бандитизм), ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством), ст. 28 (совершение преступления группой лиц), ст. 341 (захват государственных зданий), ст. 187 (разбой), ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ст. 263 (незаконное обращение с оружием) и ст. 260 (создание непредусмотренных законом вооруженных формирований).
В июне фигурантам дела объявили о подозрении в совершении указанных преступлений. Сейчас обвинительный акт направлен в Артемовский районный суд для рассмотрения по существу. Трое обвиняемых находятся под стражей.
Справка: еще 10 участников банды скрываются от органов досудебного расследования. В отношении них материалы выделены в отдельное уголовное производство.