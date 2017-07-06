В Бахмуте будут судить 3 членов вооруженный банды

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В Донецкой области будут судить гражданина РФ, который состоял в батальоне "Восток"

Жительницу Краматорска будут судить за проведение незаконного референдума в 2014 году

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