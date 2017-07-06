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В Гнутово задержали мужчину, который перевозил пистолет с разрешением от ДНР

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Происшествия / Криминал
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В Гнутово задержали мужчину, который перевозил пистолет с разрешением от ДНР

Во время проверки авто гражданина Украины, который двигался из оккупированной территории через КПВВ "Гнутово" был обнаружен газовый пистолет и разрешение на него от так называемого МВД ДНР.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

- Во время осмотра автомобиля «Тойота» под управлением гражданина Украины сработала служебная собака, обученная на поиск оружия. Как результат, в салоне автомобиля обнаружен газовый пистолет «ПГШ-790», - рассказали пограничники.

Нарушителя, автомобиль и незаконную находку передали сотрудникам Национальной полиции.


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