В Гнутово задержали мужчину, который перевозил пистолет с разрешением от ДНР

Во время проверки авто гражданина Украины, который двигался из оккупированной территории через КПВВ "Гнутово" был обнаружен газовый пистолет и разрешение на него от так называемого МВД ДНР.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
- Во время осмотра автомобиля «Тойота» под управлением гражданина Украины сработала служебная собака, обученная на поиск оружия. Как результат, в салоне автомобиля обнаружен газовый пистолет «ПГШ-790», - рассказали пограничники.
Нарушителя, автомобиль и незаконную находку передали сотрудникам Национальной полиции.