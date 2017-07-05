В Дружковке мужчина забил молотком 90-летнюю старушку

По согласованию Дружковского отдела Краматорской местной прокуратуры сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного п. 6 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство с корыстных побуждений) мужчине, который убил 90-летнюю бабушку.
Установлено, что вечером 3 июля 28-летний ранее судимый житель города Дружковки, находясь в состоянии алкогольного опьянения, перелез через забор соседского дома с намерением украсть чужое имущество. В это время, услышав шум, во двор вышла хозяйка 1927 г.р. Злоумышленник несколько раз ударил ее по голове молотком. От полученной открытой черепно-мозговой травмы старушка погибла на месте.
Подозреваемый извлек из дома металлическую кровать, которую сдал на металлолом, а вырученные денежные средства потратил на алкогольные напитки, а уже утром 4 июля мужчина вернулся на место преступления и забрал принадлежащие убитой пенсионерке денежные средства в сумме 65 грн.
Об обнаруженном во дворе трупе пожилой женщины с признаками насильственной смерти правоохранителям рассказали соседи. По горячим следам правонарушителя установили и задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.
В настоящее время ему сообщено о подозрении в совершении инкриминируемого особо тяжкого преступления и готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Досудебное расследование, которое проводят органы полиции под процессуальным руководством прокуратуры, продолжается.