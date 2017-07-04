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"Фантом" не пропустил на территорию ДНР комплектующие для компьютерной техники

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Происшествия / Криминал
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"Фантом" не пропустил на территорию ДНР комплектующие для компьютерной техники

Управлением оперативного обеспечения на отдельных территориях зон АТО Главного управления ГФС в Донецкой области ("Фантом") предупреждена очередная попытка перевозки грузов через линию столкновения на территории Донецкой области.

Так, 03 июля 2017 года сотрудниками управления оперативного обеспечения на отдельных территориях зон АТО Главного управления ГФС в Донецкой области ("Фантом") во время контроля за перемещением товаров через линию разграничения на КПВВ "Гнутово" был проведен осмотр автомобиля "Ford FUSION", который направлялся из города Мариуполь в г. Кальмиусское (бывший г. Комсомольский).

Во время осмотра транспортного средства сотрудниками подразделения под задним сидением автомобиля и в личных вещах владельца автомобиля были выявлены и изъяты комплектующие для компьютеров на общую сумму 24 тыс. гривен.

Относительно владельца комплектующих составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 204-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях, материалы для принятия решения согласно действующему законодательству направлены в суд.


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