В Славянске задержали насильника

Вооруженный ножом мужчина напал и изнасиловал 27-летнюю женщину, когда она вечером возвращалась с работы домой.
В тот же день злоумышленник был задержан. Около полуночи в полицию позвонил 30-летний мужчина и сообщил о том, что неизвестный изнасиловал его жену. Женщина возвращалась домой с работы, когда ее начал преследовать неизвестный. Догнав женщину в парке, он начал с ней разговаривать, после чего совершил противоправные действия. По словам потерпевшей, он насиловал ее и угрожал убить.
Женщина хорошо запомнила приметы своего обидчика. Уже вскоре в результате неотложных следственно-оперативных мероприятий полицейские установили и задержали злоумышленника. Им оказался 35-летний ранее неоднократно судимый житель Славянска.
Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.
Факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 152 Уголовного кодекса Украины (изнасилование), санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 5 лет. Проводится досудебное расследование.
До ТеБе