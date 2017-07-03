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В Славянске задержали насильника

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Происшествия / Криминал
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В Славянске задержали насильника

Вооруженный ножом мужчина напал и изнасиловал 27-летнюю женщину, когда она вечером возвращалась с работы домой.

В тот же день злоумышленник был задержан. Около полуночи в полицию позвонил 30-летний мужчина и сообщил о том, что неизвестный изнасиловал его жену. Женщина возвращалась домой с работы, когда ее начал преследовать неизвестный. Догнав женщину в парке, он начал с ней разговаривать, после чего совершил противоправные действия. По словам потерпевшей, он насиловал ее и угрожал убить.

Женщина хорошо запомнила приметы своего обидчика. Уже вскоре в результате неотложных следственно-оперативных мероприятий полицейские установили и задержали злоумышленника. Им оказался 35-летний ранее неоднократно судимый житель Славянска.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 152 Уголовного кодекса Украины (изнасилование), санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 5 лет. Проводится досудебное расследование.

До ТеБе


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