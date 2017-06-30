"Фантом" предотвратил попытку незаконной перевозки с ДНР оборудования на 80 тыс. гривен

Управление оперативного обеспечения на отдельных территориях зон АТО Главного управления ГФС в Донецкой области ("Фантом") продолжает проведение мероприятий, направленных на предотвращение несанкционированной перевозки грузов через линию столкновения на территории Донецкой области, попытки которой, к сожалению, не прекращаются.
Так, 29 июня 2017 года сотрудниками управления оперативного обеспечения на отдельных территориях зон АТО Главного управления ГФС в Донецкой области ("Фантом") во время контроля за перемещением товаров через линию разграничения на КПВВ "Гнутово" был проведен осмотр автомобиля "Volkswagen Crafter", который направлялся в город Мариуполь.
Во время осмотра транспортного средства сотрудниками подразделения было выявлено и изъято промышленное оборудование общей стоимостью 80 тыс. гривен. Относительно владельца оборудования составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 204-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях, материалы для принятия решения согласно действующему законодательству направлены в суд.