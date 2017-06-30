В селе Донецкой области мужчина забил топором собутыльника

Селидовским отделом Красноармейской местной прокуратуры согласовано и направлено в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который забил до смерти знакомого.
Следствием доказано, что в поселке Цукурино в апреле текущего года отец с сыном пошли в квартиру своего 49-летнего знакомого и предложили ему вместе принять спиртные напитки.
Во время употребления алкоголя между отцом и сыном возникла ссора. Знакомый решил вмешаться в конфликт, однако уже потом и сам стал его активным участником. В ходе драки хозяин квартиры получил несколько ударов кулаком в лицо от молодого гостя. Возмущенный таким поведением 30-летним мужчиной, последний взял топор и нанес ему не менее 5 ударов в область головы, шеи, а также по верхним конечностям. От полученных травм мужчина скончался на месте.
Действия злоумышленника квалифицированы по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.