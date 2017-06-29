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Селидовский суд оправдал «главу верховного суда» ДНР, прокуратура против

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Происшествия / Криминал
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Селидовский суд оправдал «главу верховного суда» ДНР, прокуратура против

Прокуратура Донецкой области категорически не согласна с решением Селидовского городского суда, который оправдал гражданина Российской Федерации Якубовского Е.М. в инкриминируемом ему особо тяжком преступлении.Следователями следственного управления прокуратуры Донецкой области собрано достаточно доказательств вины указанного сообщника сепаратистов в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.258-3 УК Украины (создание или участие в террористической группе или террористической организации).

Установлено, что гражданин Якубовский Е.М., 1959 года рождения, уроженец города Москвы, в сентябре 2014 года, после захвата города Донецка членами незаконной террористической организации «ДНР» и понимая противоправный характер своих действий, занял должность так называемого «главы верховного суда ДНР».

Так как соратник сепаратистов находится на временно оккупированной боевиками территории, в отношении него проводилось специальное досудебное расследование.

В настоящее время прокуратура Донецкой области готовит апелляционную жалобу в суд высшей инстанции с требованием осудить обвиняемого к реальному сроку наказания.

Справка: санкция указанной статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.


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