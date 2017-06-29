В Донецкой области задержали переселенца, который был информатором сепаратистов

Переселенец из Донецка жил в Покровском районе, передавал сепаратистам информацию о вовлеченных в АТО подразделений ВСУ.
Информатора задержала контрразведка Службы безопасности Украины, передает пресс-служба ведомства.
- По заданию сепаратистов злоумышленник собирал и передавал им информацию военного характера о вовлеченных в АТО подразделений ВС Украины, - говорится в сообщении.
Задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, продолжаются оперативно-следственные действия.
До ТеБе