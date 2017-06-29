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Праздник не стал исключением для попыток незаконного перемещения товаров в ДНР

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Происшествия / Криминал
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Праздник не стал исключением для попыток незаконного перемещения товаров в ДНР

Невзирая на временное прекращение перемещения грузов через линию столкновение в пределах Донецкой и Луганской областей, одобренное Советом национальной безопасности и обороны Украины в марте текущего года, отдельные граждане не прекращают попыток ввоза на временно оккупированную территорию Донецкой области товаров коммерческого назначения.

Так, 28 июня 2017 года сотрудниками управления оперативного обеспечения на отдельных территориях зон АТО Главного управления ГФС в Донецкой области ("Фантом") предотвращены еще две попытки незаконного вывоза товаров на временно неподконтрольную территорию Украины через КПВВ "Новотроицкое".

Во время осмотра автомобиля марки ЗАЗ- DAEWOO, который направлялся в г. Донецк под управлением гражданина Ш, было выявлено медицинское оборудование в количестве 41 единица на общую сумму 82,7 тыс. гривен.

Тогда же во время осмотра автомобиля марки Hyundai Santa Fe, который также направлялся в г. Донецк под управлением гражданина Д, выявлены промышленные товары, а именно зажигалки, ножи и настольные игры в количестве 264 единицы на общую сумму 16,1 тыс. гривен.

Все выявленные товары изъяты из незаконного обращения.

Относительно граждан по данным фактам составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст.204-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях, материалы для принятия решений согласно действующему законодательству направлены в суд.


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