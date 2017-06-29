За 5 кг наркотиков, житель Славянска проведет 5 лет за решеткой

Прокуратура Донецкой области в Апелляционном суде добилась реального наказания для мужчины, который приобрел, хранил и изготовил наркотическое средство в особо крупных размерах.
Во время судебных слушаний доказано, что в конце августа 2016 года житель Славянска 1974 г.р. сорвал растения дикорастущей конопли общей массой более 5 кг, принес их домой и высушил. В дальнейшем осужденный изготовил из листьев конопли наркотическое средство - каннабис.
В январе 2017 года, во время обыска, правоохранители обнаружили и изъяли в доме мужчины указанное наркотическое средство.
В марте Славянский горрайонный суд Донецкой области признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 309 УК Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение наркотических средств без цели сбыта), и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы, но с испытательным сроком на 2 года.
Прокуратура Донецкой области с указанным приговором не согласилась, считая его слишком мягким, и подала апелляционную жалобу.
Коллегия судей Апелляционного суда Донецкой области удовлетворил жалобу заместителя прокурора области и приняла новый приговор - 5 лет лишения свободы.
Приговор вступил в силу.