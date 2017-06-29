Лента новостей

14:06
Срочная доставка цветов – удобно и выгодно
13:51
В Мариуполе подарили 25 квартир детям-сиротам
13:41
Праздник не стал исключением для попыток незаконного перемещения товаров в ДНР
11:37
Донецкая таможня направила в бюджет более 1,8 млрд гривен
11:02
За 5 кг наркотиков, житель Славянска проведет 5 лет за решеткой
10:53
Городское фермерство
18:17
В убийстве 6-летней Алины подозревают знакомого ее матери
14:42
В Донецкой области подорвали автомобиль сотрудника СБУ
13:05
Наблюдателей ОБСЕ вновь не пустили в Седово
12:55
В Донецке включат сирены
11:30
Как выбрать спортивный велосипед
11:11
В Часов Яре прошел открытый детский турнир "Веселое лето-2017"
11:01
В Александровском районе состоялось торжественное собрание по случаю Дня Конституции Украины
10:56
В Марьинке и Красногоровке продолжают восстанавливать жилье
10:44
Авдеевка по-прежнему без газа
10:38
Урок нефтехимии
10:35
Лесополосы на юге Украины сильно поредели
10:19
Личный опыт: контурная пластика филлерами
20:24
В Краматорске трудоустроили 108 переселенцев
17:29
Пять малоизвестных футбольных фактов
17:13
Добропольская районная администрация заключила неправомерный договор аренды земли
16:24
Обзор на Xiaomi Mi5c
16:10
На Украину обрушилась масштабная хакерская атака
16:02
Информатору сепаратистов хотят дать 8 лет тюрьмы
15:24
В Бахмуте появится новый молодежный центр
14:21
В Красногоровке произошла вспышка менингита: умерла 16-летняя девушка
13:20
В Покровске начнет функционировать новое подразделение таможенного оформления
13:10
Иностранных инвесторов приглашают пожить в Украине
13:05
В Енакиево горел металлургический завод
12:49
В Донецкой области мужчина за изнасилование получил 6 лет тюрьмы
11:54
За пять месяцев легализован труд почти 8 тыс. жителей Донецкой области
11:49
Одежда оптом – самый выгодный бизнес!
11:44
В Донецкой области восемь ветеранов АТО станут чиновниками
11:31
Строить по-новому: Законодательные изменения и перспективы
23:28
Этим летом в Славянске появятся 12 тренажерных площадок: работы уже ведутся
23:20
Модное женское пальто осень-зима 2017/2018
20:23
60% украинцев против запрета российских сайтов
20:07
Lenovo Vibe K5 Plus - бюджетный смартфон с неплохими характеристиками
17:04
В мире уже забыли об Украине - Томбинский
16:41
В Великоновоселковском районе прошли выпускные вечера
16:29
"Фантом" предотвратил попытку незаконной перевозки с ДНР строительного инструмента
15:33
«Нафтогаз» возьмётся за модернизацию ГТС
15:29
Как в Часов Яре праздновали День молодежи
15:13
Молодежь Александровщины поздравили с праздником
15:07
Выпускники марьинских школ отметили выпускной вечер
Все новости

Архив публикаций

«    Июнь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 

За 5 кг наркотиков, житель Славянска проведет 5 лет за решеткой

0
83
Происшествия / Криминал
0
За 5 кг наркотиков, житель Славянска проведет 5 лет за решеткой

Прокуратура Донецкой области в Апелляционном суде добилась реального наказания для мужчины, который приобрел, хранил и изготовил наркотическое средство в особо крупных размерах.

Во время судебных слушаний доказано, что в конце августа 2016 года житель Славянска 1974 г.р. сорвал растения дикорастущей конопли общей массой более 5 кг, принес их домой и высушил. В дальнейшем осужденный изготовил из листьев конопли наркотическое средство - каннабис.

В январе 2017 года, во время обыска, правоохранители обнаружили и изъяли в доме мужчины указанное наркотическое средство.

В марте Славянский горрайонный суд Донецкой области признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 309 УК Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение наркотических средств без цели сбыта), и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы, но с испытательным сроком на 2 года.

Прокуратура Донецкой области с указанным приговором не согласилась, считая его слишком мягким, и подала апелляционную жалобу.

Коллегия судей Апелляционного суда Донецкой области удовлетворил жалобу заместителя прокурора области и приняла новый приговор - 5 лет лишения свободы.

Приговор вступил в силу.


Похожие публикации

24-03-2017
Полицейского из Славянска приговорили к 6 годам за распространение наркотиков
3-02-2017
Жителю Донецкой области грозит 8 лет за хранение наркотиков и боеприпасов
31-10-2016
8 лет за решеткой проведет пособник террористов «ДНР» - прокуратура
19-10-2016
За хранение наркотиков, жителю Дружковки дали 5 лет тюрьмы
13-09-2016
За хранение 5 килограммов наркотиков, мужчине дали 5 лет
4-02-2016
Двум жителям Дзержинска дали 5 лет и 3,5 года за выращивание конопли

Добавьте комментарий

 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх