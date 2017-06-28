В убийстве 6-летней Алины подозревают знакомого ее матери

В жестоком убийстве 6-летней Алины Васютиной, тело которой обнаружили 26 июня в подвале заброшенного дома города Горняк (Селидовский горсовет, Донецкая обл.), подозревают 33-летнего местного жителя – знакомого матери Алины.
В полиции он рассказал, что заметил ребенка в магазине, пошел следом, а потом затащил в свой дом. Малышка вырывалась и пригрозила, что обо всем расскажет маме. Злоумышленник даже позвонил женщине удостовериться, что она не знает, где Алина. А затем убил девочку.
«Я подумал, что узнают все, и у меня появилось такое чувство, что нужно от нее избавиться. Взял подушку и начал ее душить, т.к. она начала кричать. На кухне лежал нож. И я не с размаху, а так... вставил ножик ей под правую сторону. Под ребро получается», – рассказывал на допросе подозреваемый.
Девочку искали 8 дней. Территорию неоднократно прочесывали более двухсот полицейских со всей области. По словам правоохранителей, Алина умерла страшной смертью.
«Уже есть предварительные результаты судебно-медицинской экспертизы. Имелся акт полового насилия. Будет суд. И суд уже поставит точку в этом страшном деле», – прокомментировал начальник Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.
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