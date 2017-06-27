Добропольская районная администрация заключила неправомерный договор аренды земли

Константиновской местной прокуратурой установлено, что Добропольской районной государственной администрацией и двумя гражданами заключены договоры аренды земли общей площадью почти 13 га, нормативно-денежная оценка которых составляет более 200 тыс. грн, для ведения фермерского хозяйства.
Впрочем, после окончания действия договоров, землепользователи не вернули землю общине, а продолжили использовать ее для собственных нужд.
Прокуратура обратилась с исками в интересах государства в Добропольского районного суда об обязательстве освободить указанные участки и вернуть их в собственность общины Добропольского района.
Судом иски удовлетворены в полном объеме. Сейчас гражданами уже возвращено общине более 7 га земли стоимостью около 170 тыс грн.