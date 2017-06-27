Информатору сепаратистов хотят дать 8 лет тюрьмы

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Шпиона из Винницкой области приговорили к 14 годам тюрьмы за сотрудничество с ДНР

Житель Покровска получил три года тюрьмы за сотрудничество с террористами

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