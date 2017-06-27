Информатору сепаратистов хотят дать 8 лет тюрьмы

Прокуратура Донецкой области поддерживала государственное обвинение в суде при рассмотрении уголовного производства в отношении жителя города Константиновка, который сотрудничал с сепаратистами так называемой ДНР.
Так, прокурором в суде доказано, что человек с января по май 2016 года наладил сотрудничество с боевиком террористической организации ДНР, а именно - с так называемым начальником разведывательного управления штаба 3 отдельной мотострелковой бригады с позывным «Финансист».
Находясь по месту своего проживания, информатор террористов обрабатывал и передавал «Финансисту» полученную им информацию о перемещении личного состава подразделений Вооруженных Сил Украины и других военных формирований Украины, задействованных в проведении антитеррористической операции.
В дальнейшем полученную информацию боевики использовали для обстрелов позиций Вооруженных сил Украины.
Решением Константиновского горрайонного суда, мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) УК Украины, и приговорен к 3 годам лишения свободы.
Однако, прокуратура Донецкой области не соглашается с указанным приговором, считая его слишком мягким, и готовит апелляционную жалобу с требованием осудить информатора террористов до 8 лет лишения свободы.