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В Донецкой области мужчина за изнасилование получил 6 лет тюрьмы

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Происшествия / Криминал
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В Донецкой области мужчина за изнасилование получил 6 лет тюрьмы

В декабря 2016 года 32-летний мужчина под предлогом позвонить знакомому попросил телефон у прохожего, однако как только его получил, сразу исчез в неизвестном направлении. Далее внимание преступника привлек силуэт женщины в окне дома. Он сломал запорное устройство наружных входных дверей и, пройдя в дом, применяя физическую силу, изнасиловал 69-летнюю владелицу домовладения.

В дальнейшем осужденный связал потерпевшую и потребовал у нее денежные средства и другое имущество. Так он завладел 20-ю гривнами, телевизором, мобильным телефоном и посудой. После этого с места совершения уголовного преступления скрылся, распорядившись похищенным имуществом по своему усмотрению.

Славянский горрайонный суд поддержал позицию прокуратуры Донецкой области, которая выступала гособвинителем по указанному делу, и признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных тремя статьями Уголовного кодекса Украины, а именно: ч.1 ст. 152 (изнасилование), ч.3 ст. 186 (грабеж), ч.2 ст. 190 (мошенничество), и приговорил к 6 годам лишения свободы.


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