На Донетчине таможенники помогли разоблачить схему незаконной поставки товаров на временно неподконтрольную территорию

Как сообщала 14.06.2017 пресс-служба Прокуратуры Донецкой области, недавно на Донетчине была раскрыта схема незаконного возмещения НДС и вывоза товаров на временно неподконтрольную Украине территорию, которая, по информации следователей, функционировала при содействии работников Донецкой таможни ГФС.
Преступная схема заключалась в том, что на территории Украины, через предприятия, зарегистрированные в Украине, осуществлялось приобретение продовольственных товаров, которые в дальнейшем для предоставления легального вида операциям через подконтрольные фигурантам фирмы-нерезиденты планировалось направлять через территорию Российской Федерации в Грузию. В действительности же продукция с территории Российской Федерации попадала на территории, временно неконтролируемые украинской властью, где, вполне вероятно, оформлялась псевдотаможенниками так называемых "республик", с уплатой таможенных платежей в бюджет незаконных бандформирований. В то же время, в связи с проведением внешнеэкономических операций, связанных с вывозом товаров за пределы таможенной территории Украины (экспорт), фигуранты преступной схемы обращались к органам ГФС для получения возмещения НДС.
Разоблачение этой удачно скрытой схемы стало возможным благодаря, не в последнюю очередь, активным действиям самих таможенников и принципиальной позиции руководства Донецкой таможни ГФС. Факты нарушения законодательства были выявлены Управлением противодействия таможенным правонарушениям Донецкой таможни ГФС. Сотрудники таможни еще в 2016 году уведомили правоохранительный орган о возможных преступных действиях фигурантов вышеуказанной схемы. По результатам отработки информации, полученной от таможни, Прокуратурой Донецкой области принято решение о возбуждении уголовного производства.
Кроме этого, таможенниками были составлены протоколы о нарушении таможенных правил по признакам ст. 483 Таможенного кодекса Украины, а именно по фактам предоставления в таможню документов, которые содержат неправдивые сведения о грузополучателе. Дела направлены в суд для дальнейшего принятия решения.
В настоящее время, по предоставленным таможней фактам следственным управлениям Прокуратуры Донецкой области расследуется уголовное производство с признаками ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества), а также ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины. Во время проведения оперативно-следственных действий задержан сотрудник таможни. На данное время сотруднику таможни сообщено о подозрении в совершении преступления. Вместе с этим, причастность сотрудника таможни к незаконным схемам в настоящее время устанавливается в ходе проведения досудебного расследования.