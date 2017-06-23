"Фантом" задержало партию сигарет с марками так называемой ДНР

Спецподразделение "Фантом" с целью защиты экономических интересов государства продолжает проведение мероприятий, направленных на борьбу с незаконными потоками товаров, раскрытие и прекращение уголовных и других правонарушений в сфере налогообложения.
Так, 22 июня 2017 года сотрудниками управления оперативного обеспечения на отдельных территориях зон АТО Главного управления ГФС в Донецкой области ("Фантом") во время контроля за перемещением товаров через линию разграничения в пределах Донецкой области на КПВВ "Гнутово" был проведен осмотр автомобиля "Ford Transit" под управлением гражданина Н, который направлялся из временно оккупированной территории. Во время осмотра транспортного средства в выявленном тайнике и личных вещах водителя работниками спецподразделения найдены фальсифицированные табачные изделия в количестве 270 пачек без надлежащих марок акцизного налога (с марками так называемой ДНР).
В ходе проведенных мероприятий установлено, что фальсифицированный подакцизный товар был завезен с целью дальнейшей реализации через торговые сети в городе Мариуполе.
Относительно гражданина по данному факту составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.164-5 Кодекса Украины об административных правонарушениях, материалы для принятия решения согласно действующего законодательства направлены в суд.