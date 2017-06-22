В Краматорске трое полтавчан угнали Honda-Acсord

По ходатайству Краматорского местной прокуратуры трем мужчинам, которые подозреваются в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством группой лиц) УК Украины, Краматорский городской суд избрал меру пресечения в виде залога в размере 33 тыс 680 грн для каждого.
В ходе досудебного расследования установлено, что 1 февраля текущего года во время пребывания в городе Краматорске жители Полтавщины 1987, 1994 и 1995 г.р., решили незаконно завладеть автомобилем "Honda-Acсord" 2010 года выпуска, стоимостью около 10 000 долларов США, который находился на охраняемой стоянке.
Установив местонахождение указанного автомобиля с помощью GPS-навигации, злоумышленники воспользовались дубликатами ключей и попали в салон иномарки, после чего выехали на ней в город Полтаву, где продали, а вырученными средствами распорядились по своему усмотрению.
В настоящее время проверяется информация о причастности указанных лиц к преступной схемы аналогичного угона автомобилей в других областях Украины.
Досудебное расследование под процессуальным руководством Краматорской местной прокуратуры продолжается.