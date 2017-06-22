Жителя Горловки приговорили к 8 годам тюрьмы за сотрудничество с ДНР

Наказание в виде 8 лет лишения свободы получил житель города Горловка Донецкой области, который принимал участие в деятельности незаконных вооруженных формирований террористической организации ДНР.
В ходе судебных слушаний установлено, что в начале февраля 2015 года 29-летний мужчина по собственной инициативе вступил в так называемую первую Славянскую бригаду, которая располагалась в городе Комсомольское, где получил должность заряжающего гаубичного дивизиона.
Впоследствии, злоумышленник учил экипажи артиллерийской пушки Д-30 (калибра 123 мм) вести огонь в сторону позиций Вооруженных сил Украины, и за успешное выполнение боевых задач даже был «поощрен» участием в параде, проходившем 9 мая 2015 в городе Донецке.
Также осужденный воевал в качестве водителя-механика САУ «Гвоздика» и наводчика артиллерийской пушки 2-го полка так называемой Республиканской Гвардии ДНР, в составе «групп быстрого реагирования» проверял информацию о перемещении украинских военных формирований и участвовал в обстрелах позиций ВСУ с стороны села Александровка в районе Марьинки и села Пески.
Преступную деятельность боевика было прекращено в декабре 2015 года после его задержания сотрудниками СБУ вблизи блокпоста «Майорск».
Благодаря качественным обоснованным доказательствам государственного обвинения, которое поддерживала прокуратура Донецкой области, Краматорский городской суд признал мужчину виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) УК Украины, и приговорил к реальному заключению.