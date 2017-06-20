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С начала года таможенники Донетчины выявили 30 нарушений таможенного законодательства

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Происшествия / Криминал
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С начала года таможенники Донетчины выявили 30 нарушений таможенного законодательства

С начала года специалистами управления противодействий таможенным правонарушением Донецкой таможни ГФС выявлено и задокументировано 30 нарушений таможенных правил, что на 13% больше, чем за соответствующий период прошлого года. Стоимость предметов правонарушений составляет почти 7,66 млн грн, отметим, что в 2016 году эта сумма составила лишь 300 тыс. гривен. Из общего количества дел в 5 случаях изъяты предметы правонарушений на общую сумму свыше 46 тыс. гривен.

С целью своевременного предупреждения и устранения последствий осуществления отдельными субъектами внешнеэкономической деятельности рисковых или незаконных операций с товарами с начала года Донецкой таможней к Главным управлениям ГФС Харьковской, Донецкой и Днепропетровской областей направлено 5 материалов для осуществления контрольно-проверочных мероприятий.

За пять месяцев 2017 года таможенниками области совместно с правоохранительными органами в рамках операции "Рубеж-2017" проведены три мероприятия, следствием которых стало составление 4 протоколов о нарушении таможенных правил и регистрация уголовного производства с признаками уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 305 Уголовного Кодекса Украины.

В результате аналитически-поисковой работы к таможенным органам стран ближнего и дальнего зарубежья направленно 23 запроса, что в 4,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Цель запросов – проверка достоверности сведений, указанных в документах, которые предоставлялись субъектами внешнеэкономической деятельности во время осуществления таможенного оформления товаров. В результате отработки материалов, полученных от таможенных органов иностранных государств, составлены два протокола о нарушении таможенных правил на общую сумму 7,6 млн гривен.

В Государственный бюджет Украины в течение января-мая 2017 года Донецкой таможней перечислено штрафных санкций за нарушение таможенного законодательства на сумму 93,5 тыс. гривен.


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