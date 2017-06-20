С начала года таможенники Донетчины выявили 30 нарушений таможенного законодательства

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На Донетчине с начала года выявлено 26 нарушений таможенных правил

Нарушители таможенных в Донецкой области правил уплатили на 60% больше штрафных санкций, чем в прошлом году

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