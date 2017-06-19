Арестован мужчина, который совершил смертельное ДТП в Авдеевке

Суд, поддержав ходатайство прокуратуры Донецкой области, избрал меру пресечения мужчине, который совершил смертельное ДТП.
14 июня, в 20:30, 31-летний житель Ясиноватского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем «Cherry Tigo», выехал на встречную полосу и совершил столкновение с мотоциклом марки «Viper VM 200».
Вследствие указанного ДТП, 43-летний водитель мотоцикла от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.
После столкновения водитель автомобиля скрылся с места ДТП, однако уже потом был задержан сотрудниками полиции.
Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения), и арестован сроком на два месяца без альтернативы внесения залога.
Досудебное расследование продолжается.