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В зоне АТО в Донецкой области разоблачили два тайника с боеприпасами

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Происшествия / Криминал
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В зоне АТО в Донецкой области разоблачили два тайника с боеприпасами

Вблизи Славянска и на территории одного из поселков Донецкой области в "серой зоне" разоблачили два тайника с боеприпасами. Об этом сообщают в Службе безопасности Украины.

В частности, в заброшенном здании близ Славянска правоохранители изъяли три реактивных пехотных огнемета «Шмель», в другом тайнике - осколочный выстрел ОГ-7В к ручному противотанкового гранатомета РПГ-7.

- Согласно выводам специалистов, боеприпас разработан оборонным предприятием Российской Федерации «Научно-производственное предприятие «Базальт », город Москва и принят на вооружение российской армией в 1999 году, - сообщают в СБУ.

До ТеБе


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