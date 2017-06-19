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В Волновахском районе Донецкой области обнаружили тайник с более чем сотней минометных мин

В зоне АТО в Донецкой области разоблачили два тайника с боеприпасами

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