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«Фантом» продолжает проведение мероприятий, направленных на борьбу с незаконными потоками товаров

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Происшествия / Криминал
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«Фантом» продолжает проведение мероприятий, направленных на борьбу с незаконными потоками товаров

Спецподразделение «Фантом» с целью защиты экономических интересов государства продолжает проведение мероприятий, направленных на борьбу с незаконными потоками товаров, раскрытие и прекращение уголовных и других правонарушений в сфере налогообложения.

Так, 16 июня 2017 года сотрудниками управления оперативного обеспечения на отдельных территориях зон АТО Главного управления ГФС в Донецкой области («Фантом») во время контроля за перемещением товаров через линию разграничения на КПВВ «Гнутово» был проведен осмотр автомобиля «KIA CERATO» серого цвета под управлением гражданина М, который направлялся в г. Донецк. Во время осмотра транспортного средства сотрудниками подразделения были выявлены цифровой сервоусилитель и промышленный трехфазный сварочный инвертор, которые гражданин намеревался незаконно перевести на оккупированную территорию с целью коммерческой реализации. Из незаконного обращения изъято товаров ориентировочной стоимостью 64,2 тыс. гривен.

Относительно гражданина М по данным фактам составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 204-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях, материалы для принятия решения согласно действующее законодательство направлены в суд.


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