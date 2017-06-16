В Мариуполе на получении 15 тысяч гривен взятки разоблачили полицейского

Сотрудника Главного управления Нацполиции Донетчины задержали вечером 15 июня во время получения взятки в сумме 15 600 гривен, об этом сообщает прокуратура Донецкой области.
- Установлено, что работник полиции по предварительному сговору с гражданским лицом способствовал незаконной выдачи гражданам (которым запрещено их получать) водительских прав.
За свои «услуги» полицейский требовал неправомерную выгоду, - рассказали в прокуратуре. Сейчас, по информации правоохранителей, решается вопрос о задержании взяточника. Продолжаются неотложные следственные действия.
До ТеБе