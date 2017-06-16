В Краматорске арестовали наркодельца

По ходатайству Краматорской местной прокуратуры суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей 28-летнему жителю Краматорска по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 307 (незаконный сбыт особо опасного наркотического средства) УК Украины.
В ходе досудебного расследования установлено, что указанный мужчина незаконно приобрел психотропное вещество, оборот которой ограничен, а именно - амфетамин, и стал хранить при себе с целью дальнейшего сбыта.
В мае текущего года во время оперативной закупки злоумышленник сбыл покупателю за 300 грн бумажный сверток с амфетамином, который в дальнейшем был изъят правоохранителями.
По месту жительства мужчины проведен обыск, в результате которого был выявлен белый порошок, высушенное и перетертое вещество растительного происхождения, специальные весы и сосуды для взвешивания и измерения малых объемов.
Сейчас правонарушителю сообщено о подозрении в совершении указанного уголовного преступления и арестованы.
Досудебное расследование продолжается.