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«Фантом» предотвратил попытки незаконной перевозки товара в ДНР на 120 тысяч гривен

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Происшествия / Криминал
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«Фантом» предотвратил попытки незаконной перевозки товара в ДНР на 120 тысяч гривен

Не смотря на временное прекращение перемещения грузов через линию разграничения в пределах Донецкой и Луганской областей, утвержденное Советом национальной безопасности и обороны Украины в марте текущего года, отдельные граждане не оставляют попыток ввоза на временно оккупированную территорию Донецкой области товаров коммерческого назначения.

Так, 13 июня 2017 года сотрудниками управления оперативного обеспечения на отдельных территориях зон АТО Главного управления ГФС в Донецкой области («Фантом») во время контроля за перемещением товаров через линию разграничения на КПВВ «Гнутово» был проведен осмотр автомобиля «VOLKSWAGEN TRANSPORTER», который направлялся в город Донецк. Во время осмотра транспортного средства сотрудниками подразделения было выявлено 80 кг рыбы угорь копченый ориентировочной стоимостью 40 тыс. грн и радиатор охлаждения для грузового автомобиля на сумму 6,6 тыс. грн , которые гражданин Ч намеревался незаконно перевести на оккупированную территорию с целью коммерческой реализации. Из незаконного обращения изъято товаров на 46,6 тыс. гривен.

Сотрудниками того же подразделения 14 июня 2017 года на КПВВ «Гнутово» во время обзора автомобиля «RENO LOGAN», черного цвета под управлением гражданина І, который направлялся на неконтролируемую территории, выявлено тайник, где были скрыты товары промышленной группы (в ассортименте) на 73,8 тыс. грн для дальнейшей реализации на временно оккупированной территории. Выявленные 193 единицы товара были изъяты.

Относительно граждан, нарушивших законодательство, за данными фактами составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 204-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях, материалы для принятия решения согласно действующего законодательство направлено в суд.


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