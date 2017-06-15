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Информатор сепаратистов проведет за решеткой 4 года

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Происшествия / Криминал
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Информатор сепаратистов проведет за решеткой 4 года

Константиновская местная прокуратура полностью доказала в суде вину 50-летнего жителя Авдеевки Донецкой области, который в течение полугода передавал представителям так называемой ДНР информацию, которую они использовали для обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины.

Во время судебных слушаний установлено, что мужчина в декабре 2014 года, находясь в городе Донецк, под психологическим принуждением и угрозами его дочери, которая училась в одном из вузов Донецка, был привлечен представителями незаконных вооруженных формирований (бывшими правоохранителями, которые перешли на сторону сепаратистов) к сотрудничеству.

Вернувшись в Авдеевку, мужчина не обратился в правоохранительные органы и начал передавать сепаратистам детализированные данные о местах дислокации, численности, маршруты передвижения военнослужащих и военной техники ВСУ и других военных формирований Украины, задействованных в проведении антитеррористической операции на территории Авдеевки и в населенных пунктах Ясиноватского района.

Суд, учитывая доводы прокуратуры, признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или организации) УК Украины, и приговорил к 4 годам лишения свободы.


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