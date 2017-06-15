В Авдеевке пьяный водитель насмерть сбил человека и скрылся с места происшествия

Вечером 14 мая вблизи Авдеевского коксохимического завода произошло ДТП. Лоб в лоб столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл. В результате полученных травм водитель последнего погиб на месте.
Об этом сообщает Покровский отдел полиции Донецкой области.
- По предварительным данным водитель автомобиля Чери Киа не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Как раз в это время по ней ехал мотоцикл. В результате столкновения мотоциклист погиб на месте, а водитель автомобиля уехал примерно 100 метров, высадил пассажира и уехал в неизвестном направлении, - говорится в сообщении.
Уже через час, по информации правоохранителей, водитель-беглец был задержан. Им оказался 26-летний житель села Ласточкино Ясиноватского района, который находился в нетрезвом состоянии. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего).
Проводится досудебное расследование.
До ТеБе