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В Авдеевке пьяный водитель насмерть сбил человека и скрылся с места происшествия

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Происшествия / Криминал
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В Авдеевке пьяный водитель насмерть сбил человека и скрылся с места происшествия

Вечером 14 мая вблизи Авдеевского коксохимического завода произошло ДТП. Лоб в лоб столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл. В результате полученных травм водитель последнего погиб на месте.

Об этом сообщает Покровский отдел полиции Донецкой области.

- По предварительным данным водитель автомобиля Чери Киа не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Как раз в это время по ней ехал мотоцикл. В результате столкновения мотоциклист погиб на месте, а водитель автомобиля уехал примерно 100 метров, высадил пассажира и уехал в неизвестном направлении, - говорится в сообщении.

Уже через час, по информации правоохранителей, водитель-беглец был задержан. Им оказался 26-летний житель села Ласточкино Ясиноватского района, который находился в нетрезвом состоянии. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего).

Проводится досудебное расследование.

До ТеБе


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