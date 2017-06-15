В Авдеевке пьяный водитель насмерть сбил человека и скрылся с места происшествия

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В ДТП в Луганской области погибли семь человек

В ДТП вблизи Мариуполя пострадали четыре человека, двое из них - дети

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