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Борьба с безлицензионной торговлей табаком и алкоголем в Мариуполе продолжается

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Происшествия / Криминал
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Борьба с безлицензионной торговлей табаком и алкоголем в Мариуполе продолжается

Фискальной службой области продолжается проведение мероприятий, направленных на предотвращение незаконной торговли подакцизными товарами. Неплохие результаты в этой работе приносит и тесное сотрудничество с Мариупольским городским советом.

Так, 13 июня 2017 года сотрудники управления оперативного обеспечения на отдельных территориях зон АТО Главного управления ГФС в Донецкой области («Фантом») совместно с управлением по взаимодействию с правоохранительными органами и борьбе с коррупцией Мариупольского городского совета посетили места розничной торговли табаком и алкоголем в Кальмиусском районе города. Визит не был безрезультатным.

Так, на Ильичевском рынке во время осмотра торгового киоска установлено ведение гражданином В хозяйственной деятельности без государственной регистрации, как субъекта предпринимательской деятельности, и выявлен факт безлицензионной торговли табачными изделиями. Из незаконного обращения изъято 1478 пачек папирос на сумму 31 тыс. гривен.

Кроме того, сотрудники этих же подразделений с целью предотвращения незаконной торговли посетили на улице Ровная торговый киоск и выявили гражданку Г, которая осуществляла торговлю табачными изделиями и алкогольными напитками без разрешительных документов и даже без государственной регистрации, как предпринимателя. На торговом объекте выявлено 512 пачек папирос на сумму 12,5 тыс. грн и алкогольные напитки в количестве 453 бутылки на сумму 13 тыс. гривен.

Относительно граждан по данным фактам составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 164 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Материалы для принятия решения согласно действующего законодательства направлены в суд.


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