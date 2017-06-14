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В Донецкой области раскрыта схема поставки товаров на временно неподконтрольную территорию

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Происшествия / Криминал
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В Донецкой области раскрыта схема поставки товаров на временно неподконтрольную территорию

Следственным управлением прокуратуры Донецкой области расследуется уголовное производство по ч.2 ст.15 (покушение на преступление), ч.5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч.2 ст. 258-5 (финансирование терроризма) УК Украины.

Установлено, что при содействии таможенных органов функционирует схема незаконного возмещения НДС и вывоза товаров на временно неподконтрольную Украины территорию, а именно в город Донецк.

Как установили следователи, на территории Украины через предприятия осуществляется приобретение продовольственных товаров (сахара, масла, шампанского и т.д.). Для предоставления легального вида операциям фигуранты через подконтрольные оффшорные фирмы подписывают контракты на реализацию указанной продукции в Грузию. На самом деле продукция, пересекая таможенную границу Украины, через территорию Российской Федерации попадает в Донецк, где реализуется предприятиями, которые зарегистрированы в так называемой «ДНР». Оформление указанных товаров производится в режиме «импорт» с уплатой всех обязательных таможенных платежей в бюджет террористов.
В Донецкой области раскрыта схема поставки товаров на временно неподконтрольную территорию
В Донецкой области раскрыта схема поставки товаров на временно неподконтрольную территорию

В дальнейшем, через фиктивные внешнеэкономические операции, подконтрольные структуры фигурантов обращаются в органы ГФС для осуществления возмещения НДС. В настоящее время установлены факты незаконного возмещения НДС на сумму более 2 млн грн.

Во вторник, 13 июня, прокуратурой Донецкой области совместно с работниками СБУ проведено 33 обыска (на территории Донецкой, Киевской и Харьковской областей) по местам проживания фигурантов, в их автомобилях, на складах, офисах и Донецкой таможни, во время которых изъяты печати предприятий, бухгалтерию, компьютерную технику, денежные средства в сумме 53 тыс долларов США и 250 тыс грн. На счета предприятий наложены аресты. После проведенных обысков 4 фигуранта задержаны.

В среду, 14 июня, объявлено подозрению в совершении указанных правонарушений 7 участникам преступной схемы.

Следствие продолжается.


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