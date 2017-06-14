В Донецкой области раскрыта схема поставки товаров на временно неподконтрольную территорию

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На Донетчине налоговики разоблачили схему нелегальной поставки товаров на сумму более чем 20 млн. гривен

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