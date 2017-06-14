За изнасилование несовершеннолетней мужчина проведет за решеткой 9 лет

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За дежурство на блокпосту ДНР мужчина проведет за решеткой 3,5 года

Жителя Авдеевки за изнасилование и убийство посадили на 14 лет

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