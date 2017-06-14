За изнасилование несовершеннолетней мужчина проведет за решеткой 9 лет

Дзержинский городской суд огласил приговор 52-летнему жителю города Торецка, который в январе 2016 года изнасиловал несовершеннолетнюю.
Прокурором Торецкого отдела Константиновской местной прокуратуры во время судебных слушаний предоставлено достаточно доказательств вины насильника. Доказано, что мужчина предложил девушке подвезти ее домой. Некоторое время возил по городу, заехал в магазин, где купил спиртное и шоколад, а потом повез в безлюдное место.
В дальнейшем насильник, применяя физическое насилие к жертве, против ее воли, вступил с ней в половые отношения естественным и неестественным путем.
О том, что с ней произошло, девушка рассказала крестной и родителям, которые обратились в Торецкое отделение полиции.
Пока проводились первоочередные следственные действия, мужчина вел себя вызывающе, вины не признавал. Однако, когда был вызван для сообщения о подозрении в совершении указанных преступлений, покинул город и начал скрываться. 5 августа обвиняемого задержали и в этот же день, по ходатайству Константиновской местной прокуратуры, взяли под стражу.
Суд, учтя все доводы прокуратуры, признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 152 (изнасилование несовершеннолетней) и ч.2 ст. 153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом) УК Украины. Следующие 9 лет своей жизни насильник проведет за решеткой.