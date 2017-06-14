В Доброполье через ProZorro хотели присвоить 4 млн. бюджетных средств

Константиновской местной прокуратурой в ходе мониторинга первичных результатов и документов, размещенных в системе «ProZorro», установлено, что исполнительным комитетом Добропольского городского совета в мае 2017 года проведен аукцион по закупке работ «Капитальный ремонт нежилых помещений под центр предоставления административных услуг».
Победителем тендера признан предприниматель с ценовым предложением 4 млн 100 тыс грн. Однако прокуратурой установлено, что процедура закупки проведена с нарушением требований действующего законодательства.
В частности, победителем представлен не весь необходимый пакет документов, среди которых отсутствуют справки о наличии у него работников соответствующей квалификации, а также оборудования и материально-техническую базу.
Указанные нарушения могли привести к нерациональному использованию бюджетных средств и нанести ущерб местному бюджету из-за несвоевременного и некачественного выполнения условий договора.
В связи с указанным, Константиновская местная прокуратура обратилась с письмом в городской совет, в котором просила рассмотреть вопрос об отмене данных торгов.
В настоящее время процедуру закупки отменено.