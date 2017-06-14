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Бывшему инспектору ГАИ Донецкой области грозит 15 лет тюрьмы

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Происшествия / Криминал
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Бывшему инспектору ГАИ Донецкой области грозит 15 лет тюрьмы

Следователями прокуратуры Донецкой области во время досудебного расследования установлено, что житель Марьинского района Донецкой области 1969 г.р., занимая должность старшего инспектора подразделения ГАИ Главного управления МВД в Донецкой области в 2014 году сотрудничал с боевиками так называемой «ДНР».

Так, милиционер с октября 2014 года по февраль 2015 году телефону передавал представителям террористической организации «ДНР» данные о перемещении и размещения военной техники Вооруженных Сил Украины в районе городов Курахово, Марьинка и Красногоровка, а также в Марьинском районе Донецкой области.

В дальнейшем предоставленную работником ГАИ информацию боевики использовали при осуществлении артиллерийских обстрелов населенных пунктов и мест дислокации ВСУ.

В марте 2015-го сообщника террористов задержали и арестовали.

Решением коллегии судей Красноармейского горрайонного суда бывшего милиционера признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 258-3 УК Украины (содействие деятельности террористической организации), и приговорили к 4 годам и 5 месяцам лишения свободы.

Прокуратура считает такой приговор слишком мягким и готовит апелляционную жалобу в суд высшей инстанции, требуя осудить бывшего милиционера согласно с наказанием, предусмотренным указанной статьей, а именно - от 8 до 15 лет заключения.


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