В ДНР задержали "замминистра" за взяточничество

Вчера вечером, в самопровозглашенной ДНР задержали «заместителя министра доходов и сборов» Александра Михайлова. Как сообщили в «правоохранительных органах республики», Михайлов подозревается в коррупции.
Известно, что «заместитель министра» отстранен от занимаемой должности и находится под следствием за получение взяток в особо крупных размерах и превышение служебным положением. Задержание произошло вчера вечером.
Как заявил «министр доходов и сборов» Александр Тимофеев, в деле могут возникнуть и другие лица, которые причастны к коррупционным схемам на территории «республики».